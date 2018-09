Nog twee arrestaties om Turkse spanningen

De 31-jarige man wordt verdacht van opruiing en belediging, voornamelijk op social media. De andere zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging op sociale media.

Een speciaal politieteam in Rotterdam onderzoekt alle aangiften en meldingen die zijn gedaan na de couppoging in Turkije in juli. Begin deze maand werden door dit team twee Rotterdammer van 42 en 43 jaar aangehouden op verdenking van opruiing, belediging, vernieling, bedreiging en haatzaaien. Het onderzoek van het speciale politieteam loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De bedreigingen zijn vooral gericht aan het adres van (vermeende) aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse regering het brein achter de mislukte staatsgreep is. Gülen zelf, die in de Verenigde Staten woont, heeft alle betrokkenheid bij de couppoging ontkend.