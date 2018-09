Van der Laan pint eerste kaartje in bus Amsterdam

De eerste buslijn met pinautomaten is lijn 33 in Amsterdam-Noord. De overige buslijnen volgen in de maanden erna. Tot het eind van het jaar kunnen passagiers ook nog met contant geld betalen, daarna worden de bussen volledig cashloos. In de loop van volgend jaar worden ook de trams voorzien van pinapparaten.

Door contant geld te weren in de bus wil de vervoerder GVB de veiligheid van de chauffeurs en conducteurs verbeteren. De laatste tijd werden medewerkers meerdere malen met geweld overvallen. Daarnaast is het pinnen sneller voor reizigers, want het voorkomt oponthoud bij de haltes. Vanaf vandaag kunnen onze reizigers ook #pinnenop de #bus. We starten met een aantal bussen op Lijn 33. Lees meer: https://t.co/qzCZbbe5ep— GVB Amsterdam (@GVBnieuws) September 29, 2016