RAI wil voor automobilist af van theorie-examen motor

Daarvoor pleit RAI Vereniging om zo het gebruik van individueel vervoer in de 1,5 meter samenleving te stimuleren. „Wij moeten er samen voor zorgen dat deze vormen van vervoer toegankelijker worden voor grote groepen reizigers”, meent voorzitter Steven van Eijck. „Net zoals dat bij onze ooster- en zuiderburen al gebeurt.”

"De motor is een mooi alternatief"

Van Eijck constateert dat door de coronacrisis de behoefte aan collectief vervoer afneemt en de vraag naar individueel vervoer juist groeit. „Maar op het moment dat iedereen massaal in de auto stapt, groeit weer de druk op ons wegennet. De motor is een mooi alternatief en sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1,5 meter samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt.” In 13 Europese landen, waaronder Duitsland en België, zijn de voorwaarden voor het motorrijbewijs voor mensen in bezit van een B-rijbewijs inmiddels verlicht. Van Eijck: „Daar hoeven automobilisten niet nog apart een theorie-examen voor de motor af te leggen, omdat de theorie voor het B-rijbewijs ook voor een A1 motor volstaat. Laat ons land snel volgen, waarbij wel een paar randvoorwaarden moeten gelden.”

Aantrekkelijker maken

Zo moet een automobilist tenminste 24 jaar oud zijn, vijf jaar lang geen verkeersdelicten hebben begaan en zijn praktijkexamen A1 voor de (lichte) motor hebben behaald. De RAI-voorman vraagt de minister om het voorbeeld van onze buurlanden snel te volgen. „Het is een kleine aanpassing in de wetgeving om de drempel om op de motor te stappen te verlagen en voor meer mensen aantrekkelijker te maken.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt naar het voorstel van RAI Vereniging te willen kijken.

„In de praktijk vraagt motorrijden om andere vaardigheden dan autorijden. Maar dit voorstel om de theorie-examens voor een bepaalde groep automobilisten te laten vervallen zal ik serieus gaan bekijken.”