Premium Het beste van De Telegraaf

Boek over De Swaen en chef-kok Papieren monument voor Brabantse keukenkeizer: ’Cas Spijkers was fenomeen’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Cas Spijkers (midden) in de Kersentuin in 2006, omringd door Henk Savelberg, Paul Fagel, Aad Ouborg en Jonnie Boer. Ⓒ Collectie Tonny Eyk

Chef-kok Jonnie Boer moest als student aan de Culinaire Vakschool een half jaar wachten op een stageplek in de keuken van de goedlachse Bourgondiër Cas Spijkers – want iedereen wilde daar het beroep leren – en zei later: ’Hij had met zijn eetpaleis als eerste Nederlander drie Michelin-sterren moeten krijgen’. Patron-cuisinier Sergio Herman bleef als leergierige jongere zeven maanden onbetaald werken in het Oisterwijkse heilige der heiligen van die bescheiden Brabantse keukenkeizer en zei later: ’Het heeft me geld gekost, maar dat was ’t waard’.