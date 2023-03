Premium Het beste van De Telegraaf

BBB dreigt er in veel provincies met de buit vandoor te gaan Gedonder in ’linkse wolk’ en VVD om campagne: ’Het is een schijngevecht’

Door Mike Muller

VVD-leider Mark Rutte in gesprek op straat tijdens de campagne in aanloop aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP/HH

Met nog maar een paar dagen tot de Provinciale Statenverkiezingen groeit de kritiek op de ’neppe tweestrijd’ tussen VVD en de ’linkse wolk’ in beide achterbannen. De strategie van een ’schijntegenstelling’ dreigt extra pijnlijk te worden nu uit peilingen blijkt dat nieuwkomer BBB er in veel provincies met de buit vandoor kan gaan. „Dit is nou precies een voorbeeld van het niet luisteren naar burgers”, oordeelt opponent Caroline van der Plas.