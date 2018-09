VN: onderzoekscommissie Jemen partijdig

Ⓒ EPA

NEW YORK - De Jemenitische onderzoekscommissie die waakt over hoe de strijdende partijen in Jemen omgaan met de mensenrechten is partijdig en niet tegen haar taak opgewassen. Zij moet worden vervangen door een commissie van de VN-Mensenrechtenraad, vindt de een-na-hoogste mensenrechtenfunctionaris van de Verenigde Naties.