HBO stopt met uitzenden in Nederland

Een woordvoerder van kabelbedrijf Ziggo zei dat er een andere manier zal komen voor Nederlandse kijkers om vanaf volgend jaar populaire series als Game of Thrones te kijken. Toch reageren fans in eerste instantie vol ongeloof. "Waarom doen ze zoiets?", vragen zij zich af op sociale media.

De Ziggo-woordvoerder wilde niet zeggen waarom de Nederlandse tak van HBO ermee stopt. Hij sprak van 'een zakelijke beslissing van de aandeelhouders'. Ziggo heeft wel een deal gesloten met HBO voor licenties op series. Kijkers zullen dus na 1 januari niet verstoken blijven van series als Game of Thrones en Girls. Hoe dat nieuwe product er precies uit komt te zien wordt waarschijnlijk in november bekendgemaakt, aldus de woordvoerder.

"Hoe kom ik aan Game of Thrones?", vragen steeds meer fans zich af die er nog niet gerust op zijn. De kans is groot dat deze verandering de illegale download van series in de hand werkt. Ondanks de huidige abonnementen bij HBO, is Game of Thrones überhaupt al vier jaar op rij de meest illegaal gedowloade serie ter wereld.

Het moederbedrijf van Ziggo, Liberty Global, is deels eigenaar van HBO Nederland.