Boeren zorgen voor file op de A2

WAARDENBURG - Boeren zorgen maandag voor een file op de A2 richting Den Bosch. Enkele tientallen tractoren rijden tussen Beesd en Waardenburg met 5 kilometer per uur over de snelweg. Volgens de ANWB staat het verkeer over 7 kilometer vast en moeten automobilisten rekening houden met een vertraging van een half uur.