Premium Buitenland

Europa heeft het nakijken: Biden kiest voor ’America First’

President Joe Biden riep dinsdag in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) op tot eenheid en solidariteit in „het beslissende decennium voor de wereld”. Hij deed ook een handreiking naar Amerika’s bondgenoten, maar het is nog maar de vraag of die worden gerustgestel...