Boete geëist om aanzetten tot haat in speech

Chohan deed haar oproep tijdens de eerste demonstratie in Nederland van de anti-islambeweging Pegida in oktober 2015. Ze gaf woensdag volmondig toe dat ze heeft gezegd dat de islam ,,een krankzinnige ideologie'' is, een reden om moslims te haten. Dat deed ze om de mensen te waarschuwen, verklaarde ze tegen de rechter. Dat ze daarmee zou aanzetten tot haat is volgens haar onzin. ,,Maar ik pas tegenwoordig beter op mijn woorden en laat mijn speeches vooraf lezen door een deskundige.''

Chohan is het kind van een moslimvader en een christelijke moeder. Ze heeft door het geloof van haar vader naar eigen zeggen geen fijne jeugd gehad. ,,Ik wil mijn kennis over de islam overdragen. Ik hoop dat mij de vrijheid van meningsuiting niet wordt afgenomen. We moeten deze vrijheid koesteren'', aldus Chohan tegen de rechtbank.

Beledigend

Het Openbaar Ministerie vindt echter dat de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd is. ,,Het wordt strafbaar zodra de mening beledigend is voor andere mensen. Haar uitspraken waren onnodig grievend.'' Het OM hield bij de eis rekening met het feit dat Chohan een blanco strafblad heeft. Haar advocaat pleitte woensdag voor vrijspraak omdat Chohan niets strafbaars beoogd heeft.

Chohan heeft na ruzie gebroken met Pegida. Ze leidt nu de door haarzelf opgerichte Dutch Defense League. Enkele tientallen sympathisanten van dat verbond waren woensdag in de rechtszaal. Daar was ook Constant Kusters, voorman van de extreem-rechtse Nederlandse Volks Unie (NVU).

De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.