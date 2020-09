Marathonloper Gerben Oevermans loopt Pieterpad in één keer uit

Gerben Oevermans arriveerde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het topje van de Sint Pietersberg ten zuiden van Maastricht. Ⓒ Rias Immink

Maastricht - Marathonloper Gerben Oevermans heeft zijn missie voltooid. De 30-jarige Ridderkerker heeft het befaamde Pieterpad in één keer uitgelopen. Hij arriveerde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het topje van de Sint Pietersberg ten zuiden van Maastricht, na een marathon over een afstand van 494 kilometer.