Marathonloper loopt Pieterpad in één keer: 88 uur non-stop onderweg

Overmars arriveerde in de nacht van vrijdag op zaterdag - even voor half twee - op het topje van de Sint Pietersberg. Hij werd er onder luid applaus van familie, vrienden en fans binnengehaald.

Een gemiddelde wandelaar legt de route over het befaamde Pieterpad af in een tijdsbestek van 26 dagen, de Ridderkerker liep het traject tussen het Groningse Pieterburen en de Sint Pietersberg bij Maastricht in minder dan vier dagen. Hij is sinds dinsdag non-stop te voet onderweg geweest. Daarmee heeft hij niet alleen een nieuw wereldrecord gevestigd, de dertiger heeft ook meer dan 25.000 euro aan donaties bijeen gelopen voor kansarme kinderen in Tanzania.