Moederbedrijf SNS wordt Volksbank

Voor klanten van de drie banken en hypotheekverstrekker verandert er met de naamswijziging niets, benadrukt ceo Maurice Oostendorp. Hij bezweert dat Volksbank geen eigen consumentenmerk wordt, ook niet op termijn. „De nieuwe concernnaam moet onze identiteit nadrukkelijk naar voren brengen. Alle merken behouden hun eigen koers en marktpositie. SNS-klanten gaan niet opeens bij De Volksbank bankieren.”

Maatschappelijk

Met De Volksbank komt een vervlogen naam uit de SNS-familie weer boven water. Bankverzekeraar SNS Reaal fuseerde de in 1920 opgerichte Spaarbank Centrale Volksbank in 2007 nadat RegioBank van ING werd overgenomen. „Intern was er daarom een goed gevoel bij deze naam. En het sluit goed aan bij het de maatschappelijke bank met eenvoudige producten die wij willen zijn”, licht Oostendorp de keuze toe.

Toekomst

SNS Bank NV kwam in 2015 na het ineenstorten van de bankverzekeraar SNS Reaal in handen van de staat. Dijsselbloem besloot onlangs het besluit over de toekomst voor zich uit, omdat de staatsbank volgens hem nog niet klaar is om voor een goede prijs verkocht te worden.

Toch is het nog altijd niet uitgesloten dat SNS/Volksbank in handen van de Nederlanse staat blijft. Oostendorp zegt echter dat de verandering van de groepsnaam in De Volksbank niets zegt over een mogelijke toekomst als nutsbank.