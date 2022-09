Vaccinwaakhond kijkt naar aangepaste coronavaccins

De vaccins die tot nu toe gebruikt werden, zijn gemaakt op basis van de oorspronkelijke variant van het virus. Na meerdere mutaties ziet het virus er nu iets anders uit. Het aangepaste vaccin moet werken tegen zowel de oorspronkelijke variant als de omikronvariant.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft twee vertegenwoordigers in het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA dat donderdag naar de aangepaste vaccins kijkt. Het comité bepaalt of er voldoende informatie over de aangepaste vaccins beschikbaar is om te kunnen bepalen of ze goed werken.

Zo ja, dan velt EMA een oordeel. Is dat oordeel positief, dan beslist de Europese Commissie of de vaccins worden goedgekeurd en toegelaten tot de Europese markt.