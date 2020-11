16-jarige laat zelfgemaakte vuurwerkbom ontploffen in Roosendaal

De politie heeft in Roosendaal de afgelopen dagen meerdere meldingen gehad van vuurwerkoverlast. Er worden nu extra controles gehouden. Dankzij een tip over vuurwerkopslag in de schuur van een woning aan de Champetterberg werd 45 kilo vuurwerk gevonden, waaronder shells en siervuurwerk.

Tijdens een controle op vrijdagavond hield de politie een 20-jarige man uit Roosendaal aan, omdat hij niet heeft willen meewerken aan een controle van zijn identiteit en verzet heeft gepleegd. Hij heeft een agent mishandeld.