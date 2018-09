Referendum Schotland 'nog steeds optie'

Sturgeon wil duidelijkheid van de nieuwe Britse regering. ,,Het zou helpen om meer te weten over de gedachtegang van de regering. Iedereen zou profiteren van duidelijkheid'', aldus Sturgeon.

Sturgeon leidt de Schotse Nationale Partij. Ze kwam in 2014 aan de macht nadat haar partijgenoot Alex Salmond een referendum over onafhankelijkheid had verloren. Bij het brexit-referendum was Sturgeon een van de leiders van het remain-kamp. De meeste Schotten wilden binnen de EU blijven, de Engelsen en Welsh wilden juist in meerderheid uit de unie.