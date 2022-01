Verdachte dood Esmee (14) in Leiden langer vast op verdenking moord of doodslag en ontucht

Mensen leggen bloemen op de plaats waar het lichaam van een 14-jarig meisje werd gevonden. Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Leiden - De 32-jarige verdachte die vrijdag is aangehouden in verband met de dood van een 14-jarig meisje blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten.