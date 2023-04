Twee gewonden bij ongeluk op A6 bij Almere, hoofdrijbaan afgesloten

De politie spreekt van een „ernstig ongeluk.” De gewonden zijn inzittenden van de auto en de traumahelikopter is opgeroepen. Volgens een woordvoerster van de politie zaten er in totaal drie mensen in de auto. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd, zegt ze.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van knooppunt Almere. Bestuurders moeten de parallelrijbaan gebruiken. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 08.00 uur weer vrij is.