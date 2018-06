’Controle op zaaddonor faalt’

De zaadbanken controleren niet of gegevens van een donor betrouwbaar en compleet zijn, concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek onder 17 klinieken. Dit onderzoek volgde op misstanden bij Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht. Dat werd in 2009 gesloten na gesjoemel met gegevens en het mengen van zaad van diverse donoren. Ook werd er vermoed dat de directeur zelf zaad doneerde. Ouders en donorkinderen willen hem aanklagen.

Inteelt

De andere klinieken hebben hun administratie redelijk op orde, maar er worden geen gegevens uitgewisseld. Donors kunnen zich daarom bij meerdere klinieken aanmelden, waardoor ze wel 200 nakomelingen kunnen hebben. Het risico op inteelt groeit daarmee.