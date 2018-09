Akkoord FARC en regering Colombia getekend

De ondertekening stond bol van de symbolen. Zo speldde Santos na de ondertekening een witte vredesduif op de borst van FARC-leider Echeverri. Ze ondertekenden de verklaring beiden met een pen die gemaakt was van een kogelhuls. Ook waren de twee leiders en het publiek allemaal in het wit gekleed. Santos: "We openen ons hart voor een nieuwe dageraad en zien aan de Colombiaanse hemel een schitterende zon opkomen vol mogelijkheden."

Er was vier jaar overleg op Cuba nodig, voordat dit vredesakkoord tot stand kwam. Het akkoord werd ondertekend in aanwezigheid van buitenlandse gasten, onder wie secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders was aanwezig. Deze noemde het akkoord ,,een grote stap naar vrede in Colombia en stabiliteit in de regio'' en zei verder ,,Met deze historische en indrukwekkende ceremonie, die zoveel emoties losmaakt, begint vandaag het echte werk pas. Oorlog is immers altijd makkelijker dan vrede; Colombianen moeten keihard werken om het vredesakkoord tot een succes te maken. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van de internationale gemeenschap, inclusief Nederland."

Volgens het ministerie gaat Nederland de komende tijd actief bijdragen aan het uitvoeren van het vredesakkoord. Zo wordt de waarneming van het referendum gefinancierd, dat op zondag 2 oktober gehouden wordt en waarbij de bevolking zich uit mag spreken over het vredesakkoord. Daarnaast is er een bijdrage van 3 miljoen aan het EU-fonds, dat in het leven is geroepen voor onder meer de ontwikkeling van plattelandsgebieden waar de FARC actief is geweest.

De binnenlandse strijd in Colombia heeft in ruim een halve eeuw naar schatting 220.000 mensen het leven gekost.