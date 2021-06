Doden en gewonden na gasexplosie in Chinese stad

Binnenland

Verdachte van brandstichting Sassenheim aangehouden

De politie heeft maandagmiddag een 33-jarige man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in twee huizen op de Westerstraat in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Bij de brand heeft ook een explosie plaatsgevonden. Het is volgens de politie onduidelijk of de explosie de brand veroorzaakte of and...