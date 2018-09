Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

De essentaksterfte heeft onlangs de kop in Nederland opgestoken. De infectie komt uit Oost-Europa. Bomen verliezen hun blad en laten de bast vallen. Uiteindelijk sterft de kroon van de boom. Een internationale werkgroep bestudeert de ziekte, maar er is volgens Geldof nog nauwelijks aandacht voor essen in stedelijk gebied.

Omdat Utrecht zo veel essen heeft, liet de stad in de zomer de gezondheid van de bomen onderzoeken. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent van de essen al is aangetast. In plantsoenen en op landgoederen als Amelisweerd is 80 procent van de bomen ziek. In de komende tien jaar zal elk jaar ongeveer 15 procent van de bomen afsterven. De gemeente komt dit najaar met een plan van aanpak.