Werkstraf brugwachter na fatale fout

De uitspraak was gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geëist tegen H. De verdachte stond in zijn werk te boek als ervaren, precies en kundig, maar zag op de noodlottige dag in februari 2015 de vrouw op de monitorbeelden over het hoofd. De Den Uylbrug, die een aparte fietsbrug heeft, wordt vanuit een centrale post op afstand bediend met behulp van camera’s.

Volgens de rechtbank heeft de brugwachter in strijd met de voorschriften gehandeld door niet voldoende te controleren of de situatie veilig genoeg was om de brug te openen. Uit camerabeelden is gebleken dat het slachtoffer vlak voor het openen van de brug vijftien seconden in beeld was en tijdens het openen nog zes seconden. Verder kreeg de brugwachter na het ongeval twee minuten lang niets mee van de commotie die door het ongeval was ontstaan. Pas daarna drukte hij op de noodknop.

Hoewel volgens de rechtbank vaststaat dat geen sprake is geweest van opzet „en het vooral belangrijk is dat van het ongeval wordt geleerd”, vormt die aaneenschakeling van gebrekkige controlemomenten voldoende aanleiding de brugwachter te bestraffen.

Na het ongeval deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de situatie bij de Den Uylbrug. De uitkomsten waren voor de gemeente Zaanstad aanleiding de beveiliging van de brug aan te passen.