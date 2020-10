Ontsnappingspoging ’Mocro-maffia’-gangster Omar L. ’onhandig’

ZUTPHEN

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Als je een gat in een gevangenismuur maakt weet je van tevoren dat je maar beperkt de tijd hebt, zei de officier van justitie. „Ze hadden het juiste materiaal, ze hadden weinig maar voldoende tijd, maar door onhandig te werk te gaan verloren ze kostbare tijd.”

De verdachten hadden zich beter moeten verdiepen in de werking van hun gereedschap en de kwaliteit van de hekken van de gevangenis, stelde justitie. Bij een betere voorbereiding was de poging wellicht geslaagd.

De officier van justitie eist gevangenisstraffen tot 4,5 jaar. Volgens justitie hebben Alberic G. (25) en Bilal L. (27) met twee anderen, die maandagmiddag in de rechtbank in Zutphen terechtstaan, een gat gemaakt in het hekwerk van de gevangenis. Dat deden ze met een slijptol en betonscharen. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden.

De Fransen, in leeftijd variërend van 22 tot 30 jaar, worden verdacht van hulp bij een ontsnappingspoging, brandstichting, vernieling van de hekwerken en heling van de gebruikte vluchtauto’s.

De gevangenis Ooyerhoek heeft 170.000 euro schade geleden bij de mislukte ontsnappingspoging. De gevangenis wil de schade op de verdachten verhalen.

„Als je de slijptol zet in de toegangsdeur van een penitentiaire inrichting, zet je de slijptol in de rechtsstaat”, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Zutphen. „De verharding van de georganiseerde criminaliteit is al langere tijd bron van grote zorg en onrust. Deze bevrijdingspoging is tekenend voor het verharde klimaat, waarin criminelen doen alsof de rest van de samenleving slechts een bordkartonnen decor is.”

Slijptol

Volgens justitie hebben de vier op 19 januari geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis, zodat L. kon ontsnappen. Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat L., toen het niet lukte het hekwerk kapot te krijgen, een vergeefse poging doet over het hek te klimmen.

De gevangenis heeft 170.000 euro schade geleden. De penitentiaire inrichting wil de schade verhalen op de vier verdachten.

De rechtszaak begon met het vertonen van de bewakingsbeelden die zijn gemaakt op en rond het gevangenisterrein. L. bevestigde in de rechtbank dat hij een van de mannen is die op de beelden te zien is. „Ik ben door iemand benaderd om iemand die geen papieren had uit een centrum te bevrijden”, zei L. Hij zou daarvoor een beloning krijgen, zei hij, maar er zou door zijn opdrachtgever geen bedrag zijn genoemd. Hij wil niet zeggen wie de opdracht gaf en zegt Omar L. niet te kennen.

L. erkent dat hij fakkels onder de bus gooide, „maar niet met de bedoeling om de bus in de fik te steken.” Hij zou niet hebben geweten dat de auto’s gestolen waren. Op de vraag of hij de andere drie verdachten kende, antwoordde hij ontkennend.

Alberic G., die in Frankrijk een gezin heeft, verklaart in de rechtbank zelf niets over de bevrijdingspoging. Hij zal zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers het woord laten doen.

Vluchtauto

De vier Franse verdachten gingen er in een auto vandoor toen duidelijk was dat ze niet binnen zouden komen. Zij lieten een in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter. Na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, kon de politie de mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar. De Fransen, in leeftijd variërend van 22 tot 30 jaar, zitten vast in vier verschillende gevangenissen verspreid over Nederland. Ze hebben zelf tot dusver weinig tot niets willen verklaren.

Omar L. werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het organiseren en aansturen van onder meer twee liquidaties in 2015. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep. L.’s broer Youssef en een vriend van hem werden in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Deze dubbele liquidatie zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest.

Bekijk ook: Gevangenis Vught neemt maatregelen om grote ontsnapping te voorkomen

Omar L. zit sinds de gestrande bevrijdingspoging gevangen in de extra beveiligde gevangenis in Vught. De Zutphense gevangenis voerde de beveiliging aan de buitenzijde van het complex op.