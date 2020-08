Neergeschoten Jacob Blake ’met handboeien vast aan ziekenhuisbed’

Blake ligt al dagen in het ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond toen de politie hem zeven keer in de rug schoot in de stad Kenosha. Dat leidde tot grote verontwaardiging, demonstraties en rellen. In de VS wordt al maanden op grote schaal gedemonstreerd tegen wat betogers zien als excessief politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, zoals Blake.

Het is nog onduidelijk waarom de politie het vuur opende op de 29-jarige man, die in een ziekenhuis ligt in Wauwatosa. Zijn vader zou het verschrikkelijk hebben gevonden dat zijn zoon daar met handboeien is vastgemaakt. Hij deed onder meer zijn beklag bij Andrew Yang, die meedeed aan de voorverkiezingen van de Democratische Partij.

„Zijn vader gebruikte daadwerkelijk het woord ’ketenen’”, zei Yang bij CNN. „Hij zei: mijn zoon zit vastgeketend.”