Half jaar cel voor rol bij dood bloemenman

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onlangs tien maanden gevangenisstraf tegen de vrouw.

Langenberg werd tussen 27 september en 1 oktober 2014 vermoord. Hij is volgens het OM doodgeschoten in zijn woning en vervolgens verbrand in een grote, zelfgebouwde oven op zijn erf. Op het terrein lagen onder meer bloedresten en botfragmenten van hem.

Naast V. wordt ook haar toenmalige echtgenoot John S. in verband gebracht met de moord. Volgens het OM lijkt het erop dat hij de dood van zijn voormalige schoonvader op zijn geweten heeft. S. stierf afgelopen februari aan een ongeneeslijke ziekte. Volgens V. was hij geïrriteerd omdat hij de boerderij van Langenberg wilde overnemen en die had aangegeven dat hij nog enkele jaren langer wilde doorwerken. De rechtbank verklaarde het OM vanwege zijn overlijden niet-ontvankelijk in deze zaak.

De vrouw geeft toe dat ze heeft geholpen bij het weghalen van het lichaam, dat was verpakt in landbouwplastic en in een kruiwagen werd gelegd. Dit deed ze naar eigen zeggen in een ,,vlaag van verstandsverbijstering''. ,,Ik had moeten weglopen'', zei ze eerder tegen de rechtbank.

Hoewel beide verdachten naar elkaar wezen als schuldige van de moord, achtte de rechtbank het gezien de gedetailleerde verklaring van de vrouw aannemelijk dat zij niet verantwoordelijk is geweest voor het schieten. De rechter vond ook niet bewezen dat ze zich heeft schuldig gemaakt aan het opruimen van menselijke resten bij de vuurplaats, zoals het OM beweerde. V. ontkent dit ook. Op camerabeelden is weliswaar te zien dat V. hier daags na de moord was, maar het is niet duidelijk wat ze hier deed. De vrouw werkte wel mee aan het verzonnen verhaal dat Langenberg naar Portugal op vakantie zou zijn, om zijn vermissing te verhullen.