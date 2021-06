Marengo-proces: ’Kroongetuige Nabil B. wilde maximale beloning voor zijn verklaringen’

Gossip

Salma Hayek: ’Penélope Cruz was erg boos op mij, maar ik beschermde haar’

Na vier jaar spreekt Salma Hayek zich eindelijk uit over haar lange zwijgen tegenover collega’s als Penélope Cruz over het wangedrag waarvan ze Harvey Weinstein beschuldigde in 2017. Weinstein is vanwege twee andere aanklachten van verkrachting en aanranding veroordeeld en zit momenteel in de gevang...