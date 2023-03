Jonge verdachten van moord op jeugdhulpverlener Marit (26) ook betrokken bij overval McDonald's

De jonge vrouw uit Groningen werd zaterdagavond 14 januari tijdens haar werk in een open jeugdopvang van Yorneo aan de Stationsstraat in Emmen doodgestoken. Eerder die avond zouden de drie verdachten (16 jaar uit De Wolden en twee van 19 jaar uit Emmen) geprobeerd hebben om een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen te overvallen, maakte het OM eerder al bekend.

Overval op McDonald’s

Naast de betrokkenheid bij moord en de overvalpoging op het tankstation verdenkt het OM de drie verdachten van meer strafbare feiten.

Zo worden de 16-jarige jongen en één van de 19-jarige mannen verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de McDonald’s in Emmen op 9 januari 2023. Voor die overval is ook een 17-jarige jongen uit Emmen opgepakt. Hij is vrijgelaten.

Diefstal met geweld in Veenoord

Daarnaast denkt het OM ook dat de 16-jarige jongen en de 17-jarige vrijgelaten verdachte een diefstal met geweld hebben gepleegd op 20 november 2022 in Veenoord. Verder worden de twee 19-jarige mannen verdacht van betrokkenheid bij een straatroof op 12 januari 2023 in de Emmer wijk Angelslo.

Openbare zitting op 20 april

De drie verdachten van de fatale steekpartij bij Yorneo blijven in voorarrest. Het OM zegt 20 april nader in te gaan op de zaak. Dan is de eerste openbare zitting tegen de twee meerderjarige verdachten.

De zitting van de 16-jarige jongen vindt achter gesloten deuren plaats, omdat hij minderjarig is.