Zorgen bij vakantiegangers over reis naar buitenland

Op Schiphol zijn mondkapjes verplicht Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Zaterdag begint ook voor regio zuid de zomervakantie. Dus staan veel Nederlanders voor het dilemma of de vakantie naar het buitenland nou wel of niet door kan gaan. Voor sommige regio’s in vakantielanden wordt nu toch afgeraden om ernaartoe te gaan als dat niet noodzakelijk is. De ’oranje vlekken’, die gepaard gaan met dat verscherpte reisadvies, lijken Nederlandse toeristen grote zorgen te baren.