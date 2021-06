OM eist 30 maanden cel tegen dronken bestuurder die dodelijk ongeluk in Gouderak veroorzaakte

De man reed onder invloed van alcohol in zijn bestelbus en kwam op de verkeerde weghelft terecht van de N207. Het alcoholpromillage van 1,85 was bijna vier keer de toegestane wettelijke hoeveelheid. De man is al twee keer eerder betrapt op rijden onder invloed.

De officier van justitie eiste ook een rijverbod van vijf jaar en dat de man zich laat behandelen voor zijn alcoholverslaving en een alcoholverbod krijgt. De rechtbank in Den Haag doet op woensdag 30 juni uitspraak.