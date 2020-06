LIVE | Corona in detentiecentra VS, kinderen moeten worden vrijgelaten

Een rechtbank in Los Angeles heeft wegens coronabesmettingen de vrijlating van 124 kinderen gelast uit detentiecentra voor vluchtelingengezinnen.

In twee van de drie detentiecentra is het longvirus vastgesteld, schrijft rechter Dolly Gee in haar vonnis. Volgens haar ’staan de detentiecentra in brand en is er geen tijd voor halve maatregelen’.

Er dreigt een enorme virusuitbraak in de speciale gevangenissen voor vluchtelingengezinnen, ondanks preventieve maatregelen. Er zijn meer dan 2500 besmettingen geconstateerd.

De 124 kinderen moeten uiterlijk 17 juli in vrijheid worden gesteld, ofwel met hun ouders ofwel door plaatsing in een gastgezin.

