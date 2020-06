LIVE | Corona-uitbraak bij vleesverwerker ontziet bevolking Gütersloh

Dat vertelde volksgezondheidsminister Karl-Josef Laumann van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zaterdag na een bezoek aan het testcentrum in Gütersloh. „Negen positieve tests is een zeer laag infectiepercentage, maar daar wil ik op dit moment zeker geen waardeoordeel over geven.”

Laumann zei te willen wachten op de resultaten van de duizenden tests die de komende dagen nog binnenkomen, voordat hij een besluit neemt over de beperkende maatregelen in de streek. In de districten Gütersloh en Warendorf werd een lockdown tot 30 juni afgekondigd nadat was gebleken dat ongeveer een kwart van het personeel van Tönnies het virus had opgelopen.

Lees hier de live blog van vrijdag 26 juni

Het laatste nieuws:

Binnenland:

RIVM: dodenaantal coronavirus stijgt met 2

Nog 29 coronapatiënten op intensive care

Kwart zorgpersoneel vond coronacrisis traumatisch

Directeur GGD: iedereen kan in paar weken vaccin krijgen

Rutte: Curaçao moet net als Spanje en Italië hervormen

Buitenland:

Corona in detentiecentra VS, kinderen moeten worden vrijgelaten

Brazilië gaat coronavaccin AstraZeneca produceren

Weer recordaantal besmettingen in VS

EU blijft verdeeld over toelating reizigers uit landen buiten EU

Zuid-Afrika heropent casino’s en bioscopen ondanks coronatoename

Rellen in Italië nadat appartementencomplexen in quarantaine moeten

WHO: 28 miljard nodig virus te bestrijden in arme landen

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment: