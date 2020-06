LIVE | EU stelt beslissing over heropening grenzen uit

De 27 EU-lidstaten schuiven een besluit over de gecoördineerde heropening van hun grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli, door naar maandag. Er ligt sinds vrijdag een lijst van een kleine 20 ’veilige’ landen op tafel maar sommige EU-regeringen hebben volgens EU-bronnen meer tijd nodig om daar ja of nee tegen te zeggen.

Naar verluidt staan op de ’witte’ lijst onder meer Canada, Australië en Japan, maar zijn reizigers uit de Verenigde Staten en Rusland vooralsnog niet welkom in verband met het coronavirus. Voor sommige landen, zoals China, zou een wederkerigheidsbeginsel kunnen gelden: reizigers uit die landen zijn welkom mits EU-burgers dat ook in dat land zijn. Het gaat om landen waar de epidemiologische situatie als acceptabel wordt beschouwd, dat wil zeggen gelijk of beter dan gemiddeld in de EU.

De lidstaten zijn al weken aan het bakkeleien over de kwestie. De 27 EU-landen zijn zelf bevoegd om te beslissen voor welke niet-EU-landen ze de deuren weer openzetten maar om ongewenste toestanden en verwarring te voorkomen proberen ze het gecoördineerd te doen. Sommige landen willen meer dan andere, vooral de zuidelijke lidstaten, waar de economie sterk op toerisme drijft.

Half maart sloten de EU-landen behalve Ierland hun grenzen voor reizigers van buiten de EU voor niet-noodzakelijke reizen. Het inreisverbod werd al twee keer verlengd. De beperking geldt niet voor inwoners uit de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

