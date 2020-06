LIVE | Half miljoen besmettingen in India

In India zijn al meer dan 15.000 mensen aan het virus bezweken. Zij worden vaak op aparte begraafplaatsen ter aarde besteld. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - - Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus is wereldwijd bijna 10 miljoen. Het dodental nadert de 500.000. In ons land vielen er 6103 dodelijke slachtoffers, al liggen de werkelijke aantallen hoger. Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.