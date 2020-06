LIVE | Zes miljard euro opgehaald voor ontwikkeling coronavaccin

Op de internationale donorconferentie ter bestrijding van de gevolgen van het nieuwe coronavirus zijn zaterdag tot dusver voor een bedrag van 6,15 miljard euro aan extra toezeggingen gedaan. Die tussenstand maakte Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zaterdagavond bekend. Van het bedrag is 4,9 miljard afkomstig van de EU.

Initiatiefnemer van de donorconferentie is behalve de Europese Commissie ook het burgerplatform Global Citizen. De campagne is een vervolg op een fondsenwerving in mei die inmiddels bijna 10 miljard euro heeft opgeleverd. Volgens de Verenigde Naties is vier tot vijf keer zoveel geld nodig zal zijn om een coronavaccin in alle uithoeken van de wereld beschikbaar te maken.

Bekende persoonlijkheden als zangeres Shakira, oud-voetballer David Beckham, actrice Charlize Theron, zangeres Miley Cyrus en zanger Justin Bieber zijn betrokken hij de fondsenwerving.

Aan de onlineconferentie namen ook bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en filantroop Melinda Gates deel. Zaterdagavond begint om 20.00 uur een benefietconcert met muziek en optredens met als gastheer de Amerikaanse acteur en voormalig professioneel worstelaar Dwayne Douglas Johnson (‘The Rock’). Het concert wordt door verschillende tv-stations en online, onder meer op YouTube, uitgezonden.

