Klimaat in de wacht door corona

Dat heeft het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES) woensdag bekendgemaakt. Het betekent dat in elk van de aangewezen dertig regio’s de regionale politici uit gemeenten en provincies langer de tijd krijgen om te oordelen of zij met de nieuwe klimaatvoorstellen kunnen instemmen.

In elke regio worden plannen bedacht om bijvoorbeeld extra wind- en zonne-energie te produceren. Die hernieuwbare energie moet helpen om per 2030 49% minder van het broeikasgas CO2 uit te stoten. Omdat talloze bijeenkomsten door corona in de knel kwamen, is besloten meer tijd uit te trekken.

Vorige week erkende het Nationaal Programma RES, de nationale koepel die alle conceptplannen verzamelt, al dat het ’democratische en participatieve proces’ door de epidemie onder druk stond. In veel regio’s leeft al kritiek bij tegenstanders dat er een gebrek aan inspraak is op de planning van wind- en zonneparken.