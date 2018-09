Jordaanse schrijver Nahed Hattar vermoord

Het ging om een tekening waarop een man met een baard in de hemel sigaar rokend het bed deelt met vrouwen en God vraagt om hem wijn en cashewnoten te brengen. De Jordaanse justitie liet hem destijds aanhouden. Later werd hij in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld.

De karikatuur werd in het islamitische Jordanië als beledigend voor de religie ervaren. De auteur zei later dat hij de tekening had verspreid om de spot te drijven met terroristen en hun idee van de hemel.