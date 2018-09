Brandweer waarschuwt voor natuurbranden

De brandweer roept mensen daarom op extra voorzichtig te zijn met vuur en niet per ongeluk een natuurbrand te veroorzaken door het weggooien van een sigaret. Ook adviseert de brandweer glas in een prullenbak te doen. Glas kan als een vergrootglas werken en brand veroorzaken in een dor gebied.

Weerplaza verwacht dat zondag weer een warmterecord wordt gebroken. Het is in De Bilt op 25 september nog nooit warmer geweest dan 23,7 graden, maar de verwachting is dat dit record uit 1956 zondag sneuvelt.