Onzekerheid toeristen neemt toe: op vakantie of niet?

SCHIPHOL - De onzekerheid onder Nederlanders groeit met de dag door de verdergaande aanscherping van coronamaatregelen in Europese landen. Ook dreigen grenzen weer gesloten te worden als de besmettingen blijven toenemen. „Ja, er zijn deze zomer twijfels. Naar het buitenland gaan of in Nederland blijven? Maar ook in eigen land zijn er virusrisico’s.”