’Corrupte agent’ mag van rechter aan de slag als koerier en komt vrij

De betaalde baan voor minimaal zes maanden was voor de Rotterdamse rechtbank donderdag aanleiding om de voorlopige hechtenis van de inmiddels ontslag aangezegde politieman met ingang van vrijdag te schorsen in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verwachting is dat die pas volgend jaar zal zijn.

K., die al bijna tien jaar werkzaam was bij de Rotterdamse politie, werd drie maanden geleden aangehouden. Uit gekraakte PGP-berichten die in Canada op servers van Ennetcom stonden, kwam een ’plat’ contact bij de politie naar boven. Onderzoek naar de gevraagde informatie over kentekens en persoonsgegevens leidde uiteindelijk naar de hoofdagent.

Volgens advocaat mr. A. Jhingoer ontkent zijn cliënt informatie uit de politiesystemen te hebben doorgespeeld aan criminelen. Van het aannemen van geld voor bewezen diensten en witwassen is volgens de raadsman eveneens geen sprake. ,,Alleen het bezit van cocaïne erkent mijn cliënt.”

Officier van justitie mr. R. Kloos gaat het vooralsnog vanuit dat K. ruim vijf jaar informatie doorspeelde aan het criminele milieu. De aanklager verzette zich tegen het verzoek van de raadsman om de voorlopige hechtenis te schorsen. ,,Het aanbod voor werk lijkt alleen te zijn bedoeld om hem vrij te krijgen. Het bedrijf waarvoor hij gaat werken, lijkt niet erg actief te zijn in het transportwezen.”