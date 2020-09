Nederlanders komen om bij horrorcrash Duitse snelweg

Dat meldt de Gelderlander. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Zondagochtend omstreeks 05.00 uur kregen de hulpdiensten een melding over een beknelde persoon in een brandend voertuig. De auto lag op zijn kant naast de snelweg. Op foto’s in onder meer de Duitse krant Bild is te zien dat er van het voertuig niet veel meer over is.

Brandweer en politie gingen na het bergen van het eerste slachtoffer voor de zekerheid op zoek naar overige inzittenden. Daarbij werden warmtecamera’s en een helikopter ingezet. Maar het tweede lichaam werd pas ontdekt nadat het voertuig werd geborgen. Het slachtoffer lag onder het autowrak.

De A57 loopt vanuit Keulen via Düsseldorf naar de Nederlandse grens. Ter hoogte van het Duitse Sonsbeck crashte de auto.