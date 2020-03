’Amateurs, stop met massaal op route mountainbike te rijden’

Archieffoto, ter illustratie. Ⓒ Caspar Huurdeman

AMERSFOORT - Mountainbikers zonder ervaring moeten tijdens de coronacrisis wegblijven van speciale mountainbikepaden in de natuur. Het vereist behendigheid en ervaring om op deze speciaal aangelegde paden te rijden. Ongeoefende fietsers kunnen door een val zomaar in het ziekenhuis terechtkomen en daar is de zorg al overbelast.