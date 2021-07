Amsterdam - Een rookverbod voor auto’s met kinderen aan boord leidt tot ruim 30 procent minder blootstelling aan tabaksrook in het voertuig ,,Er is dus winst te behalen met wetgeving,” concludeert kinderarts-neonatoloog Jasper Been van het Erasmus MC Sophia na internationaal onderzoek dat (vrijdag) is gepubliceerd in The Lancet Public Health.