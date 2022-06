Een dode en circa tien gewonden door ’zwakke’ tornado in Zierikzee

De Veiligheidsregio spreekt van een windhoos, maar volgens Weeronline is het een zwakke tornado. Van meerdere panden zijn de daken afgewaaid. Dat gebeurde onder meer aan de Calandweg, waar het dak van een heel rijtje huizen werd losgerukt en op de weg neerkwam. Op meerdere plaatsen in het Zeeuwse stadje liggen kapotte dakpannen. Bomen zijn omgewaaid, ruiten gebarsten.

„In meerdere straten in Zierikzee is de schade fors”, vat de veiligheidsregio de situatie samen. De hulpdiensten benadrukken dat ze de ruimte nodig hebben. Daarom hebben ze mensen in de omgeving via een NL-Alert opgeroepen niet naar het getroffen gebied te komen.

Inwoner Douwe Ouwerkerk was thuis om te lunchen toen het gebeurde. „Het voelde alsof de kamer vacuüm werd gezogen, dat was best een heftige gewaarwording”, vertelt hij. Vervolgens zag Ouwerkerk op enkele tientallen meters van zijn huis in de historische binnenstad allerlei puin rondvliegen. „Dakpannen, een tuinzwembad, iets dat op een tent leek”, somt hij op. Op foto’s die hij doorstuurt is te zien dat de parasols van een terras op het centrale Havenplein kapot zijn gewaaid. Op andere beelden is te zien dat het Havenpark, even verderop, bezaaid ligt met afgebroken boomtakken.

Plaatsgenoot Maurice van den Nouweland merkte de windhoos op door een buurvrouw die op straat al vanaf een afstandje stond te filmen. „Toen ik naar buiten liep, zag ik hem zelf ook”, vertelt hij. „De wervelwind werd steeds groter. Het deed me denken aan Amerikaanse taferelen, met van die stormchasers.”

Inwoners van het Zeeuwse stadje nemen intussen hun schade op. Waar mogelijk zijn ze direct begonnen met herstelwerk, bijvoorbeeld aan het dak van een horecazaak aan de Nieuwe Haven.

Tornado's

Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui, schetst weerbureau Weeronline. Een tornado is snel ronddraaiende lucht aan de onderkant van een onweerswolk. Het is vergelijkbaar met een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Een tornado is meestal te zien als een soort slurf. Vaak duren ze niet zo lang, maar een erg krachtige tornado kan uren duren.

De kracht van een tornado wordt uitgedrukt in de schaal van Fujita, die loopt van 0 voor de lichtste tot 5 voor de zwaarste, en wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de schade. Weeronline schat de kracht van de windhoos in Zierikzee voorlopig op hooguit 2, met een snelheid van tussen de 179 en 218 kilometer per uur. De windhoos in Zierikzee kan ook een waterhoos genoemd worden, omdat die op zee is ontstaan.

Volgens Weeronline komen jaarlijks in ons land een tot drie tornado’s voor. Enkele bijzonder zware exemplaren trokken in juni 1967 over Nederland. Daarbij vielen zeven doden en tientallen gewonden.

Op 17 augustus 1992 trok een tornado over Ameland. Op een camping bij het plaatsje Nes viel een dode en raakten vijf mensen gewond. Op 9 augustus 2019 was het raak in Amsterdam. Deze zwakke tornado trok over het IJ en richtte niet veel schade aan.

