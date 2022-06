Meerdere gewonden en veel schade door ’zwakke’ tornado in Zierikzee

De Veiligheidsregio Zeeland spreekt van een windhoos, maar volgens Weeronline is het een zwakke tornado.

Om hoeveel mensen het precies gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn is nog onbekend, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Van zeker vier woningen zijn de daken afgewaaid. Van andere daken werden dakpannen losgerukt. Ook zijn bomen omgewaaid en ruiten gebarsten.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ AS Media

Ⓒ AS Media

Tornado’s

Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui, schetst weerbureau Weeronline. Een tornado is snel ronddraaiende lucht aan de onderkant van een onweerswolk. Het is vergelijkbaar met een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Een tornado is meestal te zien als een soort slurf. Vaak duren ze niet zo lang, maar een erg krachtige tornado kan uren duren.

Volgens Weeronline komen jaarlijks in ons land een tot drie tornado’s voor. Enkele bijzonder zware exemplaren trokken in juni 1967 over Nederland. Daarbij vielen zeven doden en tientallen gewonden.

Op 17 augustus 1992 trok een tornado over Ameland. Op een camping bij het plaatsje Nes viel een dode en raakten vijf mensen gewond. In Amsterdam was het op 9 augustus 2019 raak. Deze zwakke tornado trok ook over het IJ en richtte niet veel schade aan.

Tekst gaat verder onder de video.

Veel schade Ⓒ AS Media