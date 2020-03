Grapperhaus: dit is helemaal verkeerd, houd je aan instructies

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) hekelt het aan de laars lappen van coronamaatregelen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft weinig goede woorden over voor mensen die lak hebben aan de corona-adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de overheid. „Dit is helemaal verkeerd”, zegt de bewindsman in het programma EenVandaag, in reactie op de beelden van dit weekend van volle bossen en kustplaatsen.