Verpleegster in Duits rusthuis met vervalste coronapas werkt ondanks infectie: drie doden

De 44-jarige vrouw werkte als verpleegster in een rusthuis in Hildesheim, nabij Hannover. Ze had haar coronacertificaat vervalst, en was blijven werken ondanks een hoogrisicocontact met haar besmette echtgenoot. Pas toen ze eind november zelf symptomen vertoonde, bleef ze thuis. Bij een daaropvolgende uitbraak in het rusthuis raakten veertien bewoners en vijf andere mensen besmet. Drie mensen kwamen vervolgens om het leven.

Volgens de Hildesheimer Allgemeine Zeitung stond de vrouw bekend om haar sterke standpunten tegen vaccinatie. Ze had haar coronacertificaat vervalst, maar daar kwam het rusthuis pas achter toen ze dat bewijs na de infectie van de vrouw van naderbij bekeken. Daarop werd ze meteen ontslagen, en werd er bij de politie klacht ingediend tegen de vrouw.

„We houden nog alle opties open”, aldus Christina Wotschke, woordvoerder van de openbare aanklager. „De vrouw ontkent dat ze iets met de besmettingen te maken heeft. We doen er alles aan om deze zaak op te helderen. Er zijn momenteel geen andere verdachten, en voor zover bekend heeft het rusthuis verder geen fouten begaan.”