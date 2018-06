Miljoen bezoekers zoo Emmen in half jaar tijd

,,Dit is boven verwachting. We hadden voor het hele jaar op 1,2 miljoen mensen gerekend”, zei een woordvoerster.

Wildlands Adventure Zoo werd op 18 maart in aanwezigheid van koning Willem-Alexander geopend ter vervanging van het voormalige Dierenpark Emmen. Tachtig jaar lang zat de dierentuin in het centrum van de Drentse stad, maar daar groeide de dierentuin uit zijn jasje. Op de nieuwe locatie heeft het park 22 hectare ruimte verdeeld over drie werelden: een overdekte jungle, een savanne en een poolgebied.

De miljoenste bezoeker was Teun van Olst uit het Overijsselse gehucht Lierderholthuis, die samen met zijn vriendin Nadine Vermaire uit het Zeeuwse Kattendijke een dagje dierentuin deed. Ze kregen een abonnement cadeau.