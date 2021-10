Grote zoekactie naar vermist meisje (17) in omgeving Ede

Er werd sinds maandag al naar de tiener gezocht in het Gelderse Renkum, Bennekom, Oosterbeek en dinsdagavond op de Ginkelse heide bij Ede. Maar die zoekacties, met hulp van vrijwilligers en de brandweer, liepen tot nog toe op niets uit. Ook een politiehelikopter werd ingezet boven de natuurgebieden.

In het bos richting Oosterbeek wordt ook gezocht naar de vermiste tiener. Ⓒ persbureau heitink

Het meisje is 1,65 meter lang en heeft een tenger postuur, aldus een melding op Burgernet maandag. Ze heeft donker haar en zou een beige of witte hoody dragen en een zwarte of blauwe broek van het merk Adidas. Mogelijk heeft ze een witte deken meegenomen. Een Facebookbericht van de politie Renkum over de vermissing wordt massaal gedeeld.

Verdere informatie is in overleg met de familie niet door de politie bekendgemaakt. „We hebben gisteravond en vandaag op basis van beschikbare informatie uitvoerig gezocht in de omgeving van Heveadorp en naburige gemeenten. Zie je haar? Bel dan meteen de politie.”

