Schildersstaking uitgebroken

Zeker honderd schilders verspreid over het land zijn vrijdag in staking gegaan, in hun strijd voor een betere cao. Volgens FNV zullen er komende dagen meerdere stakingen in de schilderssector plaatsvinden, net zo lang totdat werkgeversorganisatie OnderhoudNL gehoor geeft aan de eisen van de vakbond.